Evo tko je favorit za trenera Chelseaja, klub ima veliku olakotnu okolnost

AP Photo/Antonin Utz via Guliver

Chelsea je rastao se s trenerom Enzom Marescom, objavio je klub Premier lige u četvrtak, nakon što je londonska momčad pobijedila u samo jednoj od posljednjih sedam ligaških utakmica.

„S ključnim ciljevima koje tek treba ostvariti u četiri natjecanja, uključujući kvalifikacije za Ligu prvaka, Enzo i klub vjeruju da promjena daje momčadi najbolje šanse da se sezona vrati na pravi put“, priopćio je klub.

Četrdesetpetogodišnji Talijan, koji je naslijedio Mauricija Pochettina u ljeto 2024., vratio je londonski klub u Ligu prvaka nakon svoje prve uspješne sezone, koja je uključivala naslove Konferencijske lige i pobjedu na Svjetskom klupskom prvenstvu.

Prema pisanju britanskih i međunarodnih medija, ulogu prvog kandidata za klupu Chelseaja preuzeo je Liam Rosenior. Riječ je o 41-godišnjem engleskom treneru koji trenutačno vodi Strasbourg, klub u istom vlasničkom sustavu kao i londonski velikan, što bi potencijalni dolazak na Stamford Bridge učinilo znatno jednostavnijim i bržim.

Tko je Liam Rosenior?

Rosenior je u trenerske vode ušao 2022., kada je privremeno preuzeo Derby County i vodio momčad u 12 susreta. U razdoblju od studenog 2022. do svibnja 2024. obnašao je dužnost glavnog trenera Hull Cityja. Tijekom igračke karijere stekao je 15 godina iskustva u Premier ligi i Championshipu, nastupajući za Fulham, Reading, Ipswich Town, Hull City i Brighton & Hove Albion.

Rosenior je preuzeo Strasbourg na početku prošle sezone i vodio ga do sedmog mjesta, a istu poziciju klub drži i nakon 16 kola aktualne sezone.