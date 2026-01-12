Evo koliko je zaradila Barcelona, a koliko Real u Superkupu: Cifre će vas iznenaditi

Podijeli :

AP Photo/Altaf Qadri via Guliver

Lijepa zarada za oba kluba.

Nogometaši Barcelone 16. put su postali pobjednici španjolskog Superkupa nakon što su u finalu u saudijskom gradu Jeddah pobijedili Real Madrid 3:2.

Bilo je to sjajno izdanje El Clasica, posebno prvo poluvrijeme u kojem smo vidjeli četiri gola, pri čemu čak tri u sudačkoj nadoknadi.

POVEZANO Svijet bruji o potezu Mbappea nakon poraza u El Clasicu, evo kako to Real objašnjava Barcelona na pogon Raphinhe srušila Real i obranila naslov u Superkupu

Barcelona je povela u 36. minuti golom Raphinhe, izjednačio je Vinicius u drugoj minuti nadoknade, no Barcu je dvije minute kasnije do nove prednosti doveo Robert Lewandowski. Na odmor se ipak otišlo rezultatom 2:2 jer je u šestoj minuti nadoknade Gonzalo Garcia zabio za izjednačenje. Raphinha je u 73. minuti svojim drugim golom na utakmici i treći put doveo Katalonce do konačne pobjede.

Barcelona je osvajanjem španjolskog Superkupa osvojila ukupno osam milijuna eura, a Real Madrid 7,5. Dakle razlika između osvajanja trofeja i poraza u finalu je svega pola milijuna eura.

Barcelona i Real zaradili su po 6 milijuna eura za samo sudjelovanje, a Barcelona je za osvajanje trofeja dobila bonus od 2 milijuna eura. Real je za drugo mjesto, uz početnih šest milijuna, dobio dodatni bonus od 1,5 milijuna eura.