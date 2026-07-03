Evo koliko je HNS zaradio na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu

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AP Photo/Stephanie Scarbrough via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva izgubila je od Portugala u Torontu sa 1:2.

Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

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Zbog ovakvog raspleta, Hrvatska će doživjeti pad na nadolazećoj Fifinoj ljestvici, s obzirom na to da trijumfi nad Panamom i Ganom nisu dovoljni za zadržavanje pozicije u eliti.

Hrvatski nogometni savez inkasirat će bogatu financijsku nagradu od skoro 20 milijuna eura. Dobiveni novac raspodijelit će se između HNS-a, kojem pripada najveći udio, te nogometaša i stručnog stožera.

Krovna nogometna organizacija Fifa za ovaj je turnir pripremila povijesno najveći nagradni fond koji iznosi 871 milijun dolara (oko 764 milijuna eura). Svaka reprezentacija je samim sudjelovanjem zaradila 9,2 milijuna eura, dok je plasman u prvu rundu nokaut faze donio još 9,6 milijuna eura.