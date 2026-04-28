Evo koliko će trajati Modrićev oporavak

IPA_74256451 IPA_Agency_IPA74256451 via Guliver Image

Luka Modrić uspješno je operiran nakon što je u utakmici protiv Juventusa zadobio složeni prijelom jagodične kosti.

Za hrvatskog nogometaša klupska sezona je gotova, a kad je riječ o nastupu na Svjetskom prvenstvu, to ne bi trebalo biti upitno.

Operacija je u potpunosti uspjela, a predviđeno vrijeme oporavka je pet do šest tjedana.

Modrićev nastup eventualno bi mogao biti upitan na prijateljskim utakmicama s Belgijom (2. lipnja) i Slovenijom (7. lipnja), do kojih neće proći punih šest tjedana, ali ne bi bilo iznenađenje ni da Modrić tada zaigra. Otvaranje SP-a protiv Engleza je na rasporedu 17. lipnja, a tu bi hrvatski kapetan trebao zaigrati.

Podsjetimo, Modrić se ozlijedio u utakmici protiv Juventusa. U 76. minuti na sredini terena došlo je do snažnog, ali slučajnog sudara glavama s Manuelom Locatellijem.