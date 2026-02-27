Evo koju je momčad najviše ‘pomazio’ ždrijeb Lige prvaka

Podijeli :

Paul Terry Sportimage via Guliver Image

Ždrijeb osmine finala, četvrtfinala i polufinala Lige prvaka održan je u petak u Lyonu, a branitelj naslova PSG je za suparnika dobio Chelsea, dok je je najzvučniji ogled između Manchester Cityja i Reala.

Tottenham kojeg je nedavno preuzeo hrvatski trener Igor Tudor u osmini finala će se suočiti s Atletico Madridom. Ostali parovi su Bodo/Glimt-Sporting, Newcastle-Barcelona, Liverpool-Galatasaray, Atalanta-Bayern i Bayer-Arsenal.

Prve utakmice se igraju 10. i 11. ožujka, a uzvrati 17. i 18. ožujka. Točni termini utakmica osmine finala bit će objavljen u petak navečer. Raspored za četvrtfinale bit će poznat 19. ožujka, nakon što budu odigrane utakmice osmine finala, a raspored polufinalnih susreta bit će objavljen 16. travnja kada budu poznati svi polufinalisti.