Evo koja zemlja želi organizirati sljedeće izdanje klupskog SP-a

FIFA još nije precizirala kako će se odvijati proces odabira zemlje domaćina niti kada će započeti.

Predsjednik CBF-a Samir Xaud to je i službeno prenio predsjedniku Međunarodne nogometne federacije (FIFA) Gianniju Infantinu tijekom sastanka u Sjedinjenim Državama.

“Pohvalio sam događaj i razinu brazilskih klubova i obavijestio ga da je Brazil na raspolaganju FIFA-i za domaćinstvo turnira 2029. godine. Infantino je bio oduševljen prijedlogom i potvrdio je da je to sasvim moguće. Sada ćemo raditi na tome da se to dogodi. To bi bila izvrsna vijest,” izjavio je brazilski čelnik.

Na Svjetskom klupskom prvenstvu koje se odvija u SAD sudjeluju 32 kluba, među kojima i brazilski Botafogo, Flamengo, Fluminense i Palmeiras.

Nagađa se kako je i Španjolska zainteresirana za organizaciju klupskog SP-a.