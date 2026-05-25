Evo koja će dvojica igrača ovog ljeta prvi otići iz Hajduka

Luka Kolanovic via Guliver

Hajduk je ove sezone u HNL-u završio na drugom mjestu s čak 18 bodova zaostatka za Dinamom.

Splićani su rano ispali u Europi, a u Kupu posljednja stanica bila je četvrtfinale. Hajduk će u europsku avanturu iduće sezone krenuti iz 1. pretkola Europske lige.

Kako javljaju Sportske novosti, završetak sezone označio je i kraj karijere u Hajduku za dvojicu igrača. Anthony Kalik i Ismael Diallo prvi su igrači koji će ovog ljeta napustiti Poljud. Obojici ugovor s Hajdukom istječe posljednjeg dana svibnja, a produženja suradnje neće biti.

Od dolaska u Hajduk iz Gorice, Kalik je za Hajduk upisao 129 nastupa u kojima je zabio osam golova i dodao sedam asistencija. Diallo je nastupio u 58 utakmica s jednim golom i dvije asistencije.