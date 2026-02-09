Evo gdje bi Nevistić trebao nastaviti karijeru

Ivan Nevistić trebao bi promijeniti sredinu ove zime.
S povratkom Dominika Livakovića, 27-godišnji golman Ivan Nevistić postao je svjestan da će mu minutaža u Dinamu biti još manja.
Krenuo je u sezonu kao prvi golman, ali onda ga je nakon Dinamovog poraza kod Istre 1961 u Puli zamijenio Ivan Filipović.
“Nevistić je blizu transfera i zato ga danas nismo ni vodili”, poručio je trener Dinama Mario Kovačević nakon remija na Rujevici s Rijekom (0:0).
Germanijak doznaje da je u igri jedan poljski klub. No još nije sve dogovoreno i riješeno, bilo je planirano da Nevistić u ponedjeljak otputuje na liječnički pregled i riješi pitanje nastavka karijere, ali do toga ipak još nije došlo. Komunikacija između klubova je stalna i konkretna, no navodno su Poljaci i mijenjali neke dogovore pa je Nevistić još na čekanju.
