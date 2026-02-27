VIDEO / ‘Rijeci je bitno da je Fruk u formi, Dinamu fali duža klupa, a Stojković ima kratak fitilj’

Podijeli :

Bivši igrač Dinama i Rijeke Daniel Šarić gostovao je u Jutru SK i prokomentirao utakmice svojih nekadašnjih klubova u Europi.

“Lijepo je kad tvoj klub napravi ovakav sjajan uspjeh. Što se utakmice tiče, dva totalno različita poluvremena. U prvom je Rijeka bila inferiorna, napadački bez udarca na gol. Nije bilo obećavajuće. U drugom dijelu brzo izjednačenje dalo je vjetar u leđa, tribine su se digle. Omonia je počela djelovati nesigurno i loše u obrani, ostavljali su dosta prostora i Rijeka je to znalački iskoristila. U tom jednom poluvremenu imala je više nego u tri prethodna”, javio se Šarić za Sport Klub iz Rijeke gdje je uživo prisustvovao prolasku Omonije u nokaut-fazi Konferencijske lige.

Rakow ili Strasbourg u sljedećoj fazi?

“Jako je bitno da je Fruk zabio golove i da se nakon loma ruke vraća u staru formu. Iako, igra s gipsom i to je nezgodno, nije lako. Rijeka je bez njega napadački sterilna, jako nedostaje kad ga nema. Ja bih radije Rakow, iako su obje momčadi ozbiljnije i bolje od Omonije. Rijeka se s njima može nadigravati.”

Dinamo se ipak oprostio od Europa lige protiv Genka. Je li sve bilo izgubljeno već u prvoj utakmici?

“Sigurno jest. Teško je bilo očekivati ovakav Dinamo nakon prve utakmice. Odigrao je sjajno, od početka se vidjelo da imaju dobru energiju, bili su kvalitetni naprijed. Genk je izjednačio, ali Dinamo je i dalje tražio golove i poveo 3:1. Nažalost, širina klupe nije bila prava. Ulascima igrača s klupe Dinamo nije dobio snagu za dalje. Primili su gol, a onda i crveni karton. Teško se bilo vratiti.”

Problem je kratka klupa?

“Za ovakav nivo sigurno. Za HNL se još i možeš pokriti. Nije bilo ni Hoxhe, Belje, neki su otišli… Ovdje je to bio važan faktor.”

Isključenje Stojkovića?

“On će to morati staviti po strani ako želi viši nivo, a za to ima kapaciteta. Prava je šteta da nakon ovakve utakmice napravi glupost kada imaš još 20-ak minuta vremena vratiti se u utakmicu. Nepromišljen potez, utakmica je bila gotova nakon toga. On će sigurno biti nositelj Dinama, ali na ovim stvarima mora poraditi. Očito ima kratak fitilj u nekim situacijama, a nije bilo za to razloga.”

