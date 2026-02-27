Bezzecchiju rekord u Tajlandu na otvaranju sezone, katastrofa Bagnaije

Podijeli :

AP Photo/Kittinun Rodsupan via Guliver Images

Vozač Aprilike Marco Bezzecchi bio je najbrži prvog dana akcije u novoj sezoni MotoGP-a na Velikoj nagradi Tajlanda, budući da je nakon najboljeg vremena u slobodnom treningu isto ponovio i tijekom službenog.

Bezzecchi je najbolji krug na stazi Chang u Buriramu ostvario u vremenu 1:28.526, čime je postavio novi rekord. Najbliži Talijanu bio je branitelj naslova Marc Marquez na Ducatiju, a treći je završio Fabio Di Giannantonio iz VR46 tima.

Prvi službeni trening donio je mnogo uzbuđenja, a vremenski uvjeti donijeli su dodatnu dozu neizvjesnosti. Kiša je padala tijekom treninga Moto2 klase, ali je prijetila i pojavljivala se i kasnije.

Dugo je Di Giannantonio bio najbrži, dok je Bezzecchi bio samo tisućinku iza njega. Ugroženi su bili Bagnaia i Marquez. Aktualni se prvak uspio probiti na peto mjesto 20 minuta prije kraja treninga, a onda su sve oči bile uprte u Bagnaiju, međuti on nije mogao bolje od 15. pozicije.

Pored Bagnaije, za mjesto u drugom dijelu kvalifikacija će se u subotu prijepodne boriti, između ostalih Franco Morbidelli iz VR46, Luca Marini na Hondi, Maverick Vinales iz Tech3 tima i Fabio Quartararo na Yamahi.

Akcija u Buriramu nastavlja se u subotu od 4.10 drugim slobodnim treningom poslije kojeg slijede kvalifikacije, dok je sprint zakazan za 9 sati.