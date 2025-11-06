VIDEO / Crvena zvezda srušila sljedećeg Dinamovog protivnika u Europa ligi

Europa League 6. stu 202521:20 0 komentara

Crvena zvezda u četvrtom kolu Europa lige stigla je do prve pobjede svladavši na Marakani francuski Lille 1:0.

Presudio je jedanaesterac koji je u 85. minuti realizirao Marko Arnautović.

Tom pobjedom, Beograđani su se vratili u borbu za prolazak u nokaut-fazu i sada imaju četiri boda na kontu. Podsjetimo, prvih osam momčadi ide izravno u osminu finala, dok će klubovi od 9. do 24. mjesta igrati doigravanje.

Lille, koji trenutačno ima šest bodova, u sljedećem kolu 27. studenog od 18:45 dočekuje Dinamo.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Europa League