VIDEO / Ovo smo rijetko viđali: Slavlje u svlačionici Osijeka nakon pobjede u Puli

Nogometaši Osijeka slavili su na gostovanju kod Istre 1961 na Aldo Drosini s 1:0 u prvoj utakmici 25. kola SuperSport HNL-a.
Pobjedu je Osječanima donio Nail Omerović, koji je kao igrač s klupe zabio u 61. minuti. To im je prva pobjeda u Puli nakon veljače 2022., kada su slavili 3:2.
Osijek je ovom pobjedom pobjegao posljednjem Vukovaru 1991 na tri boda prednosti, ali uz utakmicu više.
Momčad je tako došla do druge uzastopne pobjede pod vodstvom novog trenera Tomislava Radotića, a nakon susreta uslijedilo je slavlje u svlačionici koje je klub objavio na društvenim mrežama.
Slavlje iz svlačionice za kraj! Bijelo-plavi, laku noć! 😴 pic.twitter.com/LtpcrIWQIv
— NK Osijek (@nkosijek) March 6, 2026
Vukovar u nedjelju od 17:45 dočekuje Rijeku i imat će priliku smanjiti zaostatak. Istra je, s druge strane, upisala peti uzastopni poraz te je šesta s 30 bodova, pet manje od trećeplasirane Rijeke.
