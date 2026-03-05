VIDEO / Slažete listu najvećih promašaja sezone? Slobodno dodajte ovaj među njih

Podijeli :

U četvrtom kolu skupine B u turskom Kupu Antalyaspor je ugostio Samsunspor te je izgubio s 2:0. Poveli su gosti golom bivšeg igrača Gorice Cherifa Ndiayea u 59. minuti, a drugi pogodak bio je djelo Mariusa u 89. No, sve se na ovom susretu moglo odviti drugačije da je u 61. minuti "desetka" domaćih realizirala zicer. Turčin Abdulkadir Omur dobio je loptu na pladnju na oko tri metra od gola gostiju te je golman već bio svladan. Međutim, Omur je uspio promašiti okvir i Samsunspor se spasio. Ono u čemu Omur može tražiti sreću je njegova pozicija koja je možda bila i nedozvoljena pa pogodak moguće ne bi ni vrijedio.

