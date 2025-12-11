UŽIVO OD 18:45 DINAMO – BETIS Najteži euro ispit, e to je utakmica za prave frajere!

Dinamo je protiv španjolskog kluba igrao šesnaestinu finala Konferencijske lige u sezoni 2023./2024. i prošao dalje nakon dvije utakmice, a sada će ga ponovno ugostiti na Maksimiru.

Plavi su nakon pet kola na 23. mjestu ligaške faze sa sedam bodova i imaju dva uzastopna poraza (Celta Vigo i Lille). Utakmicu je najavio trener Dinama, Mario Kovačević.