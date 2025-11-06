Kovačević: Mislim da smo na dobrom putu, još se malo tražimo

Podijeli :

U četvrtom kolu Europa lige Dinamo je na Maksimiru doživio poraz od Celte Vigo 0:3. Dva puta je pogodio Pablo Durán, dok je treći gol bio autogol Sergija Domingueza.

Nakon susreta, trener Dinama Mario Kovačević iznio je dojmove na konferenciji za medije:

“Zaslužena pobjeda Celte. U Europi se svaka greška kažnjava. Gol iz naše greške, imali smo neke situacije, nismo ih iskoristili. Dogodio se taj drugi gol, mislim da smo mogli bolje reagirati. Imali smo situacija za 2:1, nažalost dogodila se još jedna individualna greška. Znali smo da je njihov forte brzina”, rekao je Kovačević u uvodu.

Statistika kaže da je Dinamo napravio samo šest faulova. Manjak želje, ili su igrači Celte bili prebrzi?

“Statistika kaže da smo mi bili bolji. Eto, to je statistika. Brzi su, teško je nad njima napraviti faul. Jako brzo otvaraju, to smo imali u pripremi. Moramo biti agresivniji.”

Kako komentirate formu Ivana Nevisitića?

“Ne bih htio njega izdvajati, niti bilo koga drugoga. Odigrao je dobru utakmicu protiv Rijeke. Nije mogao ništa kod golova.”

Što ste rekli igračima na poluvremenu?

“Teško je bilo išta reći. Vjerovali smo, mijenjali smo, mogla se utakmica zakomplicirati. Moram se zahvaliti publici koja je danas bila sjajna.”

Noa Mikić nije startao. Kako je došlo do te odluke?

“Razmišljali smo, no odlučili smo se za iskustvo. Imamo i utakmicu u nedjelju, bit će prilike za njega. Htjeli smo zatvoriti tu stranu u prvom poluvremenu.”

Kako se oporaviti za nedjelju?

“Nema druge nego dići se. Već sam održao govor, ovo je danas idealna utakmica da naučimo iz nje. Svjesni smo da ne možemo više kiksati u HNL-u. Nema glava dolje, imali smo i previše loših utakmica do sada.”

Je li buka oko Josipa Mišića utjecala na utakmicu?

“On je jak i iskusan igrač. Žao mi je što je tako ispalo, pogotovo kada ovako dođe pun stadion. Sve što su oni napravili su uspjeli.”

Kako se nosite s kritikama?

“Sve poštivam. To je trenerski posao, nemam problema s time. Fokusiram se na sljedeću utakmicu. Imam dobru grupu dečki, ne znam je li ijedna ekipa promijenila ovoliko igrača. Sve nas to pogađa, ljudi mogu pisati i pričati što god žele.

Mislim da smo na dobrom putu, mislim da možemo od ovoga naučiti. Još se malo tražimo, imamo veliku svlačionicu, ali vjerujte da nije onako kako ljudi govore. Siguran sam da će ovi igrači ostvariti ono što Dinamo traži.”

Beljo i Kulenović više ne zabijaju kao na početku sezone?

“Nažalost, stalo ih je. To je život napadača, imamo i Bakrara. Ne sumnjam u njih, vjerujem da će nastaviti zabijati u budućnosti.”

Imate široku i skupu klupu. Što s tim igračima koji do sada nisu dovoljno pokazali?

“Treba to sve uklopiti, nije ni njima lako. Puno dobro radimo, ali želimo preostalo popraviti. Ne gledam koliko tko vrijedi, gledam trening. Na igračima je da se trude.”

Dolazi gostovanje kod Lillea, Betis kod kuće… Kako vam se čini situacija sada?

“Vjerujem u svoju ekipu. To su sve velika imena, moramo odigrati savršeno protiv takvih protivnika, a ne griješiti kao večeras.”