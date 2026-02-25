Bakrar: Sretan sam što igram u velikom klubu kao što je Dinamo, idemo po pobjedu

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

GNK Dinamo Zagreb u četvrtak, 26. veljače od 21:00, igra uzvratnu utakmicu play-offa UEFA Europa League protiv KRC Genk u Belgiji. U prvom susretu na Maksimiru prošlog četvrtka Genk je slavio 3:1, pa će Dinamo morati nadoknaditi zaostatak da bi prošao dalje.

Zagrebački sastav neće moći računati na Arber Hoxha zbog bolova u leđima, dok je potvrđeno da u avionu nije bio ni Sergio Domínguez, čiji problem još nije poznat. Odsutnost standardnog stopera nadomjestit će vjerojatno Niko Galešić koji bi trebao zauzeti njegovo mjesto u početnoj postavi.

Utakmicu su na press konferenciji najavili trener Mario Kovačević i napadač Monsef Bakrar.

Alžirac će krenuti u vrhu napada jer Dion Drena Beljo nije u konkurenciji za utakmicu zbog akumuliranih žutih kartona. Bakrar je istaknuo da Dinamo ulazi u susret pun samopouzdanja nakon pobjede protiv Varaždina te naglasio da momčad nema što kalkulirati.

“Spremni smo za ovu utakmicu. Znamo da je pred nama velik izazov, ali svjesni smo odgovornosti. Sutra idemo dati 100 posto. Nemamo što izgubiti i idemo po pobjedu”, rekao je.

Dinamo u uzvrat ulazi s dva gola zaostatka.

U svaku utakmicu idemo kao da gubimo, tako da damo 100 posto. Bit će teško, ali svi znaju da imamo veliku odgovornost. Dat ćemo maksimum i ići po pobjedu.

O prvoj utakmici i porazu

Primili smo neke golove koje smo vjerojatno mogli izbjeći. Kod kuće smo igrali jako dobro i sada gledamo naprijed. Gladni smo još, posebno za sutra, jer mislim da je to utakmica koju možemo dobiti jer imamo kvalitetu za to.

O ulozi u momčadi i prilagodbi na igru na krilu

Na krilu mi je to malo novije zbog nekih kretnji i detalja, ali kroz rad postajem sve bolji. Kao napadač znam što trebam raditi jer sam cijelu karijeru igrao špicu. Nadam se da sutra mogu pomoći momčadi i zabiti golove.

Istaknuo je i koliko mu znači igranje europskih utakmica.

Svi žele igrati u Europi, posebno ja nakon iskustva u MLS-u. Stvarno sam sretan što sam u velikom klubu kao što je Dinamo i nadam se da ću mu puno pomoći.

O podršci navijača

Oni nas uvijek guraju naprijed. Drago mi je što imamo takve navijače. Oni su svugdje i nemamo osjećaj kao da igramo u gostima. Sutra će imati veliku ulogu da nam pomognu.