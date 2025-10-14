Englezi: Jakirović u top 60 talenata, još jedan Dinamovac na listi

Podijeli :

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver Image

Mladi nogometaš Dinama Leon Jakirović uvršten je među 60 najvećih svjetskih talenata rođenih 2008. godine prema uglednom britanskom listu The Guardian.

Jakirović, sin bivšeg trenera Dinama i aktualnog menadžera Hull Cityja Sergeja Jakirovića, istaknut je kao svestran i inteligentan branič koji može igrati na više pozicija u obrani i veznom redu.

Radi se o lijevonogom braniču poznatom po mirnoći u igri i taktičkoj zrelosti, a trenutačno nastupa za U-19 selekciju Hrvatske. Prve seniorske minute upisao je u svibnju 2024. u dresu Dinama, no zasad još čeka stalniju priliku u prvoj momčadi, naveli su iz britanskog dnevnog lista.

Njegovi nastupi u mlađim kategorijama privukli su pozornost većeg broja europskih klubova, a osim za Hrvatsku, prema pravilima FIFA-e, može nastupati i za Bosnu i Hercegovinu. U tekstu Guardiana navedeno je da je na listi dobio prednost ispred vršnjaka iz Istre 1961, Raula Kumara.

Uz njega, na Guardianovoj listi našao se i još jedan Dinamov dragulj – Kaloyan Bozhkov, koji je ovog ljeta iz omladinske škole Lokomotive preselio u Dinamo.