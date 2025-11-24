Engleski klub u gostima izgubio 7:0, navijačima su igrači vratili novac

Podijeli :

xFrankiexOKeeffe/PPAUKx via Guliver

Nakon poraza 0:7 igrači engleskog kluba šeste lige Eastbourne Borougha odlučili su navijačima vratiti novac za ulaznice.

Navijači Eastbournea, njih 45, krenuli su na dugo putovanje preko južne obale do Torquay Uniteda u subotu, ali vjerojatno žale što nisu ostali kod kuće jer je njihova momčad primila sedam golova. Eastbournea je na posljednjem mjestu ljestvice sa samo dvije pobjede u 18 utakmica. No, barem su navijači dobili određenu naknadu za svoj trud jer su im vraćeni svi troškovi ulaznica za tu utakmicu, a novac su skupili sami nogometaši.

“Nakon današnjeg neprihvatljivog rezultata, igrači Eastbourne Borougha nadoknadit će troškove ulaznica za utakmice svim navijačima koji su putovali”, rekao je klub u izjavi.

No, izgleda da ta gesta nije naišla na odobravanje jer je klub dan kasnije izdao još jednu izjavu u kojoj osuđuje “gnusne i osobne” uvrede prema momčadi na internetu.

“Postoji jasna granica između kritike i zlostavljanja, a neki su je ljudi prešli“, rekao je vlasnik i predsjednik kluba Simon Leslie.