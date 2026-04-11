FOTO / Edin Džeko na Instagramu otkrio kakvu je posebnu poruku dobio u Beogradu

Edin Džeko, kapetan nogometne reprezentacije Bosna i Hercegovina, boravi u Beograd nakon što je sa Zmajevima ostvario povijesni uspjeh – plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. u Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanadu.

Bosna i Hercegovina je nakon izvođenja jedanaesteraca svladala Italija u dramatičnom finalu doigravanja u Zenici te se tako vratila na najveću svjetsku nogometnu scenu nakon dužeg vremena, još od SP-a 2014. u Brazilu.

POVEZANO VIDEO / Džeko s ramenom u zavoju raspametio navijače: ‘Kažu pokeraš? Al’ što ih izblefa pokeraš!’

U samoj završnici produžetka te utakmice, Džeko je zadobio tešku ozljedu ramena nakon duela s talijanskim igračem. Prve prognoze bile su vrlo pesimistične – spominjao se čak i prijelom ključne kosti, što bi vjerojatno značilo višemjesečnu pauzu i propuštanje Svjetskog prvenstva.

Međutim, 40-godišnji napadač Schalkea brzo je obavio dodatne pretrage u Beogradu. Rezultati su bili znatno bolji nego što se očekivalo: operacija neće biti potrebna, a Džeko je već započeo rehabilitaciju.

Tijekom boravka u glavnom gradu Srbije doživio je i lijepo iznenađenje u jednom beogradskom restoranu. Osoblje ga je počastilo porukom na tanjuru uz komad torte:

“Gdje god da igrate, mi smo tu – od Zenice do Amerike! Sretno, Zmajevi!!!“

Džeko je bio oduševljen gestom, fotografirao je iznenađenje i podijelio ga na svom profilu na Instagramu.