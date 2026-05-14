Drama uoči finala doigravanja: Jakirovićevom protivniku prijeti oduzimanje bodova?

xIanxLyallx PSI-24218-0052 via Guliver

Southamptonu prijeti ozbiljna kazna uoči ključne utakmice za povratak u Premier ligu. Klub bi mogao ostati bez šest bodova zbog optužbi za špijuniranje protivnika, nakon što je Middlesbrough podnio službenu žalbu. Slučaj istražuje neovisno disciplinsko vijeće, a Engleska nogometna liga želi da se postupak riješi prije finala doigravanja na Wembleyju.

Prema pisanju The Timesa, Southampton se tereti za kršenje pravila EFL-a koja zabranjuju promatranje treninga suparničke momčadi unutar 72 sata prije utakmice. Engleski mediji objavili su fotografiju muškarca koji, skriven iza stabla, mobitelom navodno snima trening Middlesbrougha. Southampton je plasman u finale izborio upravo protiv Middlesbrougha, pobjedom 2:1 nakon produžetaka, a u finalu 22. svibnja treba igrati protiv Hull Cityja, koji vodi Sergej Jakirović. Pobjednik tog susreta izborit će ulazak u najviši rang engleskog nogometa.

EFL inzistira na tome da se disciplinski postupak završi prije finala, što Southampton stavlja u vrlo neugodnu situaciju neposredno prije najvažnije utakmice sezone.

Finale play-offa za Premier ligu često se naziva “najskupljom utakmicom na svijetu”, jer pobjedniku donosi oko 200 milijuna funti, odnosno približno 230 milijuna eura. Riječ je o iznosu koji proizlazi iz velikih prihoda povezanih s televizijskim pravima i nastupom u Premier ligi.

Disciplinsko vijeće moglo bi se voditi primjerom iz 2024. godine, kada je FIFA kanadskoj ženskoj olimpijskoj reprezentaciji oduzela šest bodova zbog korištenja drona za špijuniranje treninga Novog Zelanda. Kanada se žalila tvrdeći da je kazna prestroga, pritom se pozivajući na ranije slučajeve Leeds Uniteda, koji je 2019. kažnjen s 200.000 funti, te Liverpoola, koji je izbjegao kaznu nakon tajne nagodbe s Manchester Cityjem vrijedne milijun funti. Ipak, žalba Kanade je odbijena.

Budući da su pravila EFL-a nakon incidenta s Leedsom dodatno pooštrena, Southampton bi se mogao suočiti s oduzimanjem bodova u sljedećoj sezoni. Stroži pristup potvrđuje i stav Sportskog arbitražnog suda, koji je u slučaju Kanade naglasio da sankcija oduzimanja bodova nije bila nerazmjerna te da se u sportu moraju poštovati najviši standardi poštenja.

Middlesbrough je za četvrtak ujutro sazvao sastanak s cijelom momčadi, a sljedeći dani mogli bi biti presudni za Southampton. Prema navodima, Middlesbrough priprema i važnog svjedoka koji bi trebao iznijeti dodatne tvrdnje o mogućim novim slučajevima špijuniranja. Klub s juga Engleske zato će morati snažno braniti svoju poziciju kako bi izbjegao kaznu koja bi mogla imati velike posljedice uoči finala protiv Hull Cityja na Wembleyju.