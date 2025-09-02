Drama u Crystal Palaceu: Trener prijetio ostavkom, kapetanu propao transfer u Liverpool

Glasnerov uvjet da pusti Guéhija bio je da se novac od njegove prodaje (40.000.000 eura) odmah uloži u ekspresnu zamjenu, koja bi morala stići na Selhurst Park prije kraja prijelaznog roka. Izbor je pao na braniča Brightona, Igora Julia, za kojeg su također bili zakazani liječnički pregledi prije potpisa.

🚨⚠️ BREAKING: Marc Guehi-Liverpool deal has COLLAPSED. Despite medical done and deal sheet submitted, Crystal Palace don’t approve the move following Igor deal off. Guehi stays at #CPFC. 🦅 pic.twitter.com/xlfF2ap24T — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025

Ipak, Brazilac je u posljednjem trenutku promijenio mišljenje i otišao u West Ham, koji mu je ponudio bolje osobne uvjete. Austrijanac je zaprijetio ostavkom ako Palace u takvoj situaciji pusti engleskog reprezentativca, pa je njegov obrambeni stup ipak ostao kod kuće.

Tako je propao i transfer Joea Gomeza u Milan, jer bi Liverpool ostao sa samo tri stopera da je taj posao realiziran. Treba odati priznanje Guéhiju, koji se tijekom cijele transfer sage – pa i njezina nesretnog završetka – ponašao vrlo profesionalno i s puno poštovanja prema svom klubu. Kapetanski, nema što.