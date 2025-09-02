Drama u Crystal Palaceu: Trener prijetio ostavkom, kapetanu propao transfer u Liverpool

Marc Guéhi ipak neće obući dres Liverpoola. Potencijalna zamjena izvisila je Crystal Palace, Oliver Glasner zaprijetio je ostavkom, a "Redsi" su ostali kadrovski tanki na stoperskoj poziciji.
Sve je bilo dogovoreno. Momčad s juga Londona pripremila je oproštajni video za svog kapetana, koji je prošao liječničke preglede na Merseysideu i proveo cijelo poslijepodne s predstavnicima prvaka Engleske. Bio je oduševljen prilikom koja mu se ukazala – šansom da svoju karijeru podigne na najvišu moguću razinu. A onda…
Onda je sve propalo!
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!