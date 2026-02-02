Dominik Livaković branit će protiv Vukovara, a Dinamo može otići na +7

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Utakmicom Dinama i Vukovara na Maksimiru završit će 20. kolo HNL-a.

Dinamo bi pobjedom nad Vukovarom mogao doći do velike prednosti ispred drugoplasiranog Hajduka. Naime, pobjedom nad zadnjom momčadi lige Dinamo bi Hajduku pobjegao na čak sedam bodova prednosti.

A protiv Vukovara branit će povratnik u Maksimir, prvi golman Hrvatske, Dominik Livaković.

Dinamo je u nedjelju na Instagramu objavio Livakovićevu sliku sa stadiona uz opis: “Još točno 24 sata…”.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli GNK Dinamo (@gnkdinamo)

Time je potvrđeno da će hrvatski reprezentativni golman ponovno zaigrati u Dinamu protiv Vukovara. Mario Kovačević pričao je o njemu na press konferenciji uoči utakmice o tome možemo li ga očekivati u kadru protiv Vukovara.

“Možemo. On trenira, već je odradio tri treninga. Jedva čekam i ja, znamo kakvu kvalitetu ima i siguran sam da će nam to donijeti na terenu. Ta njegova kvaliteta bit će nam važna i u svlačionici. Znamo što je sve osvajao s Dinamom, bio je treći na svijetu i svi od njega mogu učiti. Veselim se da ponovno kreće s nama.”