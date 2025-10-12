Dominguez upitan za ogled s Osijekom, ali i za Malmö

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Dinamo će nakon reprezentativne stanke na Maksimiru u sklopu 10. kola Supersport HNL-a dočekati Osijek

Modri u tom susretu traže povratak na pobjedničke staze nakon neočekivanog 1:2 poraza od Lokomotive.

Navijače Dinama najviše zanima stanje sa stoperom Sergijem Dominguezom koji je već neko vrijeme izvan pogona. Kako javlja Germanijak, Dominguez se vratio treninzima, ali i dalje ne trenira s momčadi.

Tako je sjajni Španjolac upitan za susret s Osijekom, ali i za sraz sa švedskim Malmöm u Europskoj ligi nekoliko dana kasnije. Dominguez je izrazito važan za igru Dinama te se njegov povratak itekako čeka.