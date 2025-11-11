Dok jedna U-17 reprezentacija rastura na SP-u, druga je doživjela bolan poraz u kvalifikacijama

Podijeli :

Buriakovx via Guliver

Nova U-17 hrvatska reprezentacija započela je kvalifikacijski ciklus za Europsko prvenstvo i to porazom. I to dok druga generacija U-17 reprezentacije igra Svjetsko prvenstvo i to odlično.

U prvom kolu skupine koja se igra u Hrvatskoj, izabranici Sretena Ćuka zaigrali su protiv Kazahstana i na kraju su poraženi s 1:2.

Poveo je Kazahstan već u drugoj minuti. Tada je Islam Rakym iskoristio nepažnju hrvatske obrane i zabio za 1:0.

Vatreni su u 33. minuti stigli do izjednačenja kada je Juraj Frigan bio siguran s bijele točke. A onda je uslijedio novi šok. Nekoliko sekundi prije predaha, još jedna loša reakcija obrane i Rasul Akimov zabio je za konačnu 2:1 pobjedu Kazahstana.

Ovim porazom, Hrvatska je znatno kompromitirala šanse za prolazak u iduću fazu. U grupi su još Nizozemska i Albanija, a u idućoj će se fazi pronaći najbolje dvije momčadi.