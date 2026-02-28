Dinamu se nakon Genka vraća Beljo, ali…

Podijeli :

David Catry Isosport via Guliver

Nakon ispadanja u Europskoj ligi od Genka, nogometaše Dinama sutra čeka utakmica s Goricom (17:45).

Kako javlja Germanijak, situacija u momčadi Dinama uoči tog susreta nije najbolja. Dobra vijest za Marija Kovačevića uoči sljedećeg izazova jest povratak Diona Drene Belje koji je propustio gostovnje u Belgiji zbog kartona.

U kadru bi se mogao naći i Sergi Dominguez. Iako je uoči susreta u Belgiji postojala zabrinutost zbog njegove ozljede, pokazalo se da situacija nije ozbiljna.

U završnici dvoboja u Genku, osobito tijekom produžetaka, postalo je jasno koliko su Modri fizički iscrpljeni. Valinčić, Stojković, Mišić i Zajc bili su na rubu snage.

Zbog toga će većina onih koji su iznijeli utakmicu u Belgiji morati istrčati i protiv Gorice.