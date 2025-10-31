Dinamu će nedostajati šest igrača u derbiju protiv Rijeke

Bolnica na Maksimiru uoči ogleda protiv Rijeke.
Nogometaše Dinama sutra čeka okršaj s Rijekom od 16 sati u 12. kolu SHNL-a, no Mario Kovačević uoči tog susreta ima velikih problema s ozljedama u ekipi.
Dinamu će nedostajati šest igrača u utakmici protiv Rijeke, rekao je trener zagrebačke momčadi Mario Kovačević na konferenciji za medije uoči utakmice. Moris Valinčić i Luka Stojković ozlijedili su se na protekloj utakmici u Vinkovcima protiv Vukovara, na neravnom terenu.
Valinčića neće biti najmanje šest tjedana, dok je Stojkovićeva ozljeda, prema riječima Kovačevića, nešto blaža. Slovenski veznjak Miha Zajc također zbog ozljede neće biti spreman za sutra. Moreno Živković, Kevin Theophile-Catherine i Ronael Pierre-Gabriel popunjavaju dug popis izostanaka za Dinamo.
