Dinamov napadač na izlaznim vratima, transfer vrijedan nekoliko milijuna pred realizacijom

Egipatski velikan već je poslao dvije ponude za 25-godišnjeg napadača, no obje su u Maksimiru odbijene. Unatoč tome, razgovori su nastavljeni i čini se da je dogovor vrlo blizu.

Dinamo bi od transfera trebao zaraditi oko tri milijuna eura fiksne odštete, uz dodatne bonuse i postotak od eventualne buduće prodaje igrača.

Ostaje neizvjesno hoće li Bakrar napustiti klub prije prve utakmice protiv Thuna u kvalifikacijama za Ligu prvaka. U Dinamu ga žele imati na raspolaganju za taj susret, pa je trenutačno izglednije da će transfer biti zaključen nakon europskog ogleda.

Ipak, ako posljednji detalji budu brzo dogovoreni, nije isključeno da Alžirac napusti Maksimir i prije utakmice, što bi predstavljalo dodatni problem za trenera Marija Kovačevića. Zbog ozljede Mateo Lisica nije odradio kompletne pripreme, dok novopridošli Dani Rodriguez nije u konkurenciji za nastup.