Dinamo vodio 2:0 na pripremama, a onda je uslijedio nevjerojatan obrat

Hrvatski nogometni prvoligaši ove su subote odigrali prijateljske utakmice na ljetnim pripremama, Rijeka i Istra 1961 su upisali pobjede, Dinamo je poražen, a Lokomotiva je remizirala.

Na vrlo dobar način prijateljski susret protiv ukrajinske Oleksandrije odradila je Rijeka koja je slavila s 4-1 u austrijskom Villachu. Već u sedmoj minuti poveo je hrvatski prvak protiv aktualnog ukrajinskog doprvaka nakon pogotka Majstorovića.

U 34. minuti je Duje Čop povećao na 2-0, dok su Ukrajinci smanjili u 74. nakon pogotka Jote. U završnici je Rijeka postigla nova dva gola, prvo Gojak u 82., a potom i novo pojačanje Rijeke Ante Matej Jurić u 88. minuti.

Na pripremama u Sloveniji Dinamo je od Širokog Brijega poražen s 2-3 iako je vodio 2-0. Činilo se da će Dinamo lako doći do slavlja jer je do odmora vodio s 2-0 nakon golova Topića u šestoj i Stojkovića u 34. minuti. No, u nastavku se Široki Brijeg vratio te je potpuno okrenuo rezultat na svoju stranu. Sesar je nakon sat vremena igre smanjio na 1-2, u 84. je Čalušić izjednačio, dok je u 88. Sesar zabio još jednom za konačno slavlje Širokog Brijega 3-2.

Pobijedila je Istra 1961 koja je s 3-1 bila bolja od slovenskog prvoligaša Primorja iz Ajdovščine. Golove su dali Stjepan Lončar u 41., novi igrač pulskog kluba Bangura u 53. i Ayuma u 80. minuti.

Aktivna je bila i Lokomotiva koja je remizirala 1-1 protiv mađarskog Nyiregyhaza Spartaacusa.