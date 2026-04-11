Dinamo već radi na ljetnim transferima, evo koji je dvojac ‘zapeo’ za oko Bobanu

Bozidar Vukicevic CROPIX via Guliver

Dinamo već radi na ljetnim transferima.

Ovog vikenda igra se 29. kolo, a Dinamo je vodeća momčad s 10 bodova prednosti ispred drugoplasiranog Hajduka. Stoga u Maksimiru imaju vremena razmišljati o budućim transferima.

Kako javlja Germanijak, Dinamo na ljeto želi dovesti desnog beka, stopera, veznog, krilo i napadača. Jedno ime se u toj potrazi posebno istaknulo, a to je 22-godišnji Slovenac Srđan Kuzmić.

Kuzmić ima 22 godine, član je slovenske U-21 reprezentacije, a trenutno nastupa za danski Viborg. Na ljeto ulazi u posljednju godinu ugovora, a prije nekoliko godina smatran je jednim od najperspektivnijih mladih igrača u Europi prema brojnim stručnim procjenama.

Osim njega, Dinamu je ponovno zanimljiv i Marin Šotiček iz Basela.On je već bio blizu dolaska u Maksimir prije dvije godine, a interes zagrebačkog kluba i dalje postoji. Povratak u HNL nije isključen, iako Šotiček ima i druge opcije na stolu. Problem bi za Bobana i Dinamo mogla predstavljati visina odštete.