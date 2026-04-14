Dinamo se divi Belji nakon još jedne vrhunske izvedbe, evo što su napisali

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Nogometaši zagrebačkog Dinama pobijedili su Vukovar 1991 s 4:1 u posljednjoj utakmici 29. kola HNL-a, koja je u ponedjeljak odigrana na osječkom stadionu Gradski vrt pred oko 4000 gledatelja.

Dion Drena Beljo je ponovno postigao hat-trick za vodeću momčad hrvatskog prvenstva. U 32. minuti je glavom poslao loptu pod prečku nakon ubačaja Josipa Mišića, a u 52. minuti je bio precizan iz kaznenog udarca.

POVEZANO Kovačević: Beljo zaslužuje poziv u reprezentaciju, a Goda možda ima potres mozga

Dinamo je do prednosti 3:1 došao u 68. minuti, a Beljo je bio upleten i u taj gol, prisilivši domaćeg braniča Josipa Eleza da glavom pošalje loptu u mrežu svoje momčadi, kad je pokušao spriječiti napadača Dinama da postigne još jedan hat-trick.

No, Beljo je do trećeg hat-tricka u posljednje četiri prvenstvene utakmice ipak došao u petoj minuti sučevog dodatka, kad je postigao pogodak za konačnih 4:1.

Jakov Puljić je u 63. minuti postigao jedini gol za Vukovar, kad je glavom s nekoliko metara poslao loptu u mrežu nakon ubačaja Shabanija.

Beljinim sjajnim izdanjima divi se jutro nakon i maksimirski klub.

“Postoji li riječ za hat-trick hat-trickova? Jer ovo je Beljin treći ove sezone!!!”