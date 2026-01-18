Dinamo prodaje mladog veznjaka Rijeci?

Podijeli :

Sprema se novi posao na relaciji Zagreb - Rijeka?

U Rijeku bi mogao 19-godišnji veznjak Branko Pavić.

Pavić je na pripremama u slovenskom Čatežu s Dinamom, ali za njega ove sezone nema mjesta u prenatrpanom veznom redu maksimirskog kluba.

Germanijak doznaje da bi Pavić mogao u transferu u Rijeku, a Dinamu bi pripao određen postotak idućeg transfera. Dinamo je ranijih godina u Rijeku prodao ili pustio Emira Dilavera, Luku Menala, Niku Jankovića, Gabriela Rukavinu.

Pavić je ove sezone na dvojnoj registraciji, odigrao je 13 utakmica za Dubravu TIM Kabel u drugom rangu hrvatskog nogometa. Prošle sezone je zaigrao čak u prvih 11 u Ligi prvaka protiv Borussije Dortmund, ali se ozlijedio i pao u drugi plan.