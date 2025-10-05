Dinamo prikazao gostovanje u Srbiji: Evo detalja s leta, treninga i vožnje pod policijskom pratnjom

Podijeli :

Screenshot Youtube / GNK Dinamo Official TV

Nogometaši Dinama svladali su Maccabi u drugom kolu Europa lige, a susret su igrali u gostima, ali u srpskoj Bačkoj Topoli.

Zagrebački klub objavio je ‘vlog’ s puta u Srbiju. Prikazali su kako je izgledao let do Beograda, trening, a zatim i putovanje u Bačku Topolu.

Autobus momčadi Dinama bio je pod policijskom pratnjom, a mjere sigurnosti su poduzete zbog prvog gostovanja Plavih u toj zemlji nakon 1997. godine kada je u kvalifikacijama za Ligu prvaka igrao s Partizanom.