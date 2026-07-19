Dinamo predstavio novi dres: Kako vam se sviđa?

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GNK Dinamo

Dinamo je službeno predstavio treću garnituru dresova za nadolazeću sezonu, koja donosi zanimljiv spoj klupske povijesti i prepoznatljivih simbola grada Zagreba.

Nakon što su prethodne garniture na sebi nosile motive crkve svetog Marka i obrise gradske karte, inspiracija za novi dizajn stigla je od legendarnog šestinskog kišobrana, istaknuto je na službenoj stranici Dinama.

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Nova garnitura dominantno je crne boje, a tradicija se ocrtava u detaljima. Rubovi rukava ukrašeni su karakterističnim šarenim prugama šestinskog motiva, dok ovratnik dolazi u crvenoj boji. Poseban vizualni pečat daje monokromatski klupski grb u žutozlatnoj izvedbi. Upravo su crvena i žutozlatna boja izabrane kao izravna posveta prvim klupskim bojama purgerskog kluba iz 1911. godine.

Ovo je četvrti put u novijoj povijesti da će Modri igrati u dominantno crnoj kombinaciji, iako korijeni ove boje na Maksimiru sežu znatno dublje. Crna se na Dinamovom dresu prvi put pojavila još 1953. godine kao dio prugaste žuto-crne pričuvne varijante, a u sličnom je obliku zaživjela i desetak godina kasnije.

U modernoj eri, prva potpuno crna garnitura sa svijetloplavim detaljima predstavljena je u ljeto 2017. godine. Klub se crnoj boji vratio i u sezoni 2023./24. sa srebrnim elementima, dok je prošle sezone treći komplet bio u znaku specifičnog „tamnog tricolora“ (kombinacija crne, petrolej i sive boje).

Novi dres, koji uspješno spaja suvremeni sportski dizajn i zagrebačku tradiciju, već je pušten u prodaju na službenom klupskom webshopu, dok će u svim Dinamovim fan shopovima biti dostupan od ponedjeljka.