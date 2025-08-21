Dinamo organizira humanitarnu akciju za nezbrinutu djecu

Podijeli :

Foto: Luka Stanzl / GNK Dinamo Zagreb

U sklopu bogatog programa Dinamove Fan zone, koja će se održati u subotu, 23. kolovoza od 17 do 21 sati pod zapadnom tribinom Stadiona Maksimir, neposredno uoči utakmice 4. kola SuperSport HNL-a između GNK Dinamo i NK Istra 1961, organizira se velika humanitarna akcija prikupljanja školskog pribora.

Akciju zajednički organiziraju Dinamova zaklada “Nema predaje”, Bruno Lerotić i njegov Team Nenormalni, a cilj je osigurati školski pribor za više od 800 djece iz domova za nezbrinutu djecu te socijalno ugroženih obitelji kako bi i njima početak školske godine bio ispunjen radošću, a ne brigom.

Nema predaje – ni u školi!

Za sve uzraste (od prvog razreda osnovne škole do četvrtog razreda srednje škole) prikupljaju se:

školske torbe

pernice s priborom

bilježnice svih formata

likovni i ostali školski pribor

Donacije mogu biti nove ili rabljene, uz uvjet da su očuvane i funkcionalne. Organizatori mole da donacije imaju oznaku za koji su razred namijenjene te jesu li za djevojčicu ili dječaka.

„Dok neki s veseljem biraju i kupuju nove bilježnice, torbe i pernice, mnogi se učenici svakodnevno suočavaju s izazovima koji bi trebali biti daleko od dječjih briga. Jedan od tih izazova je i nedostatak osnovnog školskog pribora. Zajedno možemo uljepšati prvi dan nove školske godine za brojne hrvatske učenike, koji su ujedno i budućnost naše Zemlje. Spomenuta donacija za nekoga predstavlja sitnicu, a mladim učenicima će značiti više nego što možemo zamisliti“, poručili su iz Zaklade “Nema predaje”.