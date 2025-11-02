Dinamo i Rijeka ujedinili se oko humanitarne akcije

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Nakon što su prije prošlosezonskog derbija odigranog na Maksimiru igrači Dinama i Rijeke izašli na teren u majicama podrške humanitarnoj akciji "Palčići i Nema predaje za bolnicu Sveti Duh“, dva sportska rivala ponovno su pokazala zajedništvo kada je riječ o temama bitnijima od samog sportskog rezultata.

Ovoga puta su, neposredno uoči derbija 12. kola SuperSport HNL-a, iskazali podršku humanitarnoj akciji “Daruj otkucaj života“, namijenjenoj djeci s prirođenim srčanim greškama.

Igrači Dinama i Rijeke na teren su izašli u pratnji nasmijanih ‘srčekovaca’, kako od milja zovemo mališane koji žive s tim ‘nevidljivim’ stanjem, i time im omogućili iskustvo koje će pamtiti do kraja života.

‘Srčekovci’ i igrači Dinama izašli su na teren u majicama humanitarne akcije „Daruj otkucaj života“, dok su igrači Rijeke i suci utakmice bili u majicama udruge “Veliko srce, malom srcu“, jedne od najstarijih hrvatskih humanitarnih udruga koja je, uz podršku i suradnju Dinamove zaklade “Nema predaje“, pokrenula ovu akciju s jasnim ciljem – pomoći djeci s urođenim srčanim greškama.

Cilj humanitarne akcije je prikupljanje 69.822,51 eura za kupnju vitalnih medicinskih uređaja koji će unaprijediti dijagnostiku i skrb o djeci s prirođenim srčanim manama u Klinici za pedijatriju KBC-a Zagreb, referentnom centru za svu djecu sa srčanim bolestima.

Sve detalje akcije provjerite OVDJE.