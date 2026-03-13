Dinamo bi dvostruka kruna mogla skupo koštati, radi se o milijunima eura bonusa

Podijeli :

Josip Bandić/CROPIX via Guliver

Dinamo Hajduku bježi 10 bodova u prvenstvu, u igri su još 33 boda.

Točno 11 kola ostalo je do kraja prvenstva, Modri su pobjedom na Poljudu stavili šampanjac na hlađenje, ali opreza nikad dosta. Naravno, osim prvenstva Kovačevićevi izabranici su u dobroj poziciji i u Kupu, gdje ih uskoro čeka polufinalni okršaj protiv Gorice.

U Maksimiru je sve zasad idilično, međutim, malo bi se mogla ‘zatresti’ klupska blagajna. Prema informacijama Germanijaka, Dinamo će, bude li prvak, isplatiti više od dva milijuna bonusa, nagrada ili premija zaslužnima, a ako se dogodi dvostruka kruna, iznos će doći i do tri milijuna eura.

Kvaka je u tome kada su dovodili pojačanja i čistili svlačionicu prošlog ljeta, u Maksimiru su igrače, možda ne sve, privlačili i nagradama za osvojene trofeje, ali i za nastupe, golove, asistencije,…

Uz to Dinamo ove sezone ima i jedno financijsko rasterećenje u odnosu na prošlu sezonu, nema onih silnih isplata trenerskih odšteta, koje su lani dostigle i pet milijuna eura.

U svakom slučaju, Dinamovi igrači dobro će i zaraditi uz naslov prvaka.