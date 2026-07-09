Dinamo besplatno dovodi brazilskog napadača, ali postoji ‘caka’

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Junior Brumado postat će novi igrač Dinama.

Junior Brumado postat će novi igrač Dinama. Prema dostupnim informacijama Sportskih novosti, 27-godišnji brazilski napadač već je potpisao predugovor sa zagrebačkim klubom, a na Maksimir će stići u siječnju kao slobodan igrač nakon isteka ugovora s Midtjyllandom, bez odštete za hrvatskog prvaka.

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Po dolasku u Zagreb potpisat će ugovor na četiri godine uz mogućnost produljenja za još jednu sezonu. Njegova primanja bit će unutar financijskih okvira koje Dinamo predviđa za svoje najbolje plaćene igrače te neće prelaziti 750 tisuća eura godišnje.

Dinamo je posljednjih tjedana intenzivno radio na realizaciji ovog transfera, a dogovor je zaključen u četvrtak. Postojala je mogućnost da Brumado stigne već tijekom aktualnog prijelaznog roka, no to bi zahtijevalo plaćanje simbolične odštete danskom klubu. Uprava je zato odlučila pričekati zimu kako bi napadača dovela bez dodatnih troškova.

Brazilac je klasični centarfor koji može igrati kao isturena “devetka”, ali i u tandemu s Dionom Drenom Beljom. U slučaju očekivanog odlaska Belje, koji je prošle sezone bio najbolji strijelac Dinama i privukao interes brojnih klubova, Brumado bi trebao postati dugoročno rješenje u vrhu napada.

Riječ je o napadaču koji je prošle sezone nastupao za momčad Midtjyllanda, koja je u siječnju svladala Dinamo 2:0 u Europskoj ligi. Brumado je u toj utakmici proveo na terenu 79 minuta, a tijekom europske kampanje upisao je devet nastupa u glavnom dijelu natjecanja te još četiri u kvalifikacijama. U danskom prvenstvu odigrao je 21 susret, pri čemu je dio sezone propustio zbog ozljeda. Ukupno je prošle sezone nastupio 43 puta, postigao 16 pogodaka i dodao dvije asistencije.

Član Midtjyllanda postao je 2019. godine nakon transfera vrijednog 2,25 milijuna eura. Tijekom boravka u Danskoj odlazio je na posudbe u Silkeborg, Hansu Rostock i brazilsku Bahiju.