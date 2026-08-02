Rijeka dominirala pa na kraju teže od očekivanog porazila Rudeš

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Foto: HNK Rijeka

U posljednjoj utakmici prvog kola SuperSport HNL-a na Rujevici su igrali Rijeka i povratnik u elitu Rudeš. Domaćin je dominirao kroz većinu susreta te je na kraju slavio s 2:1.

Nizale su se prilike pred Lovrom Rogićem koji je odolijevao riječkim udarcima sve do 31. minute kada je bio nemoćan. Toni Fruk tada je pronašao Justusa Lasickasa koji je silovitim udarcem proparao mrežu Rudešovog gola za 1:0 Rijeke nakon prvih 45 minuta.

Dominacija Rijeke nastavila se u drugom dijelu te je to došlo na naplatu u 62. minuti. Obrani je tada pobjegao Daniel Adu-Adjei koji je potom odmjerenim udarcem lijevom nogom pogodio za 2:0.

Ipak, nije Rijeka mirno plovila do pobjede jer je osam minuta nakon gola za 2:0 Rudeš uspio smanjiti. Strijelac za 2:1 bio je Stefan Vukić koji je na teren stupio tek nekoliko trenutaka ranije.

Do kraja susreta je kvarnerska momčad sačuvala prednost te je s 2:1 upisala pobjedu na otvaranju HNL-a.

Rijeka je ovom pobjedom nastavila dobar niz na početku sezone. Nakon slavlja protiv Derry Cityja na Rujevici i u Sjevernoj Irskoj, slavili su i u prvenstvu te će u dobrom raspoloženju dočekati finski Ilves šestog kolovoza na domaćem travnjaku.

Što se tiče Rudeša, oni sljedeće subote u Gorici dočekuju Osijek koji je u prvom kolu s 2:0 slavio protiv Gorice na istom stadionu gdje će ih i ugostiti klub sa zapada Zagreba.