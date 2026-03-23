Dileme čini se više nema: Zidane će biti novi izbornik Francuske

xPierrexTeyssot IPAxSportx via Guliver

Didier Deschamps će za nekoliko mjeseci napustiti mjesto izbornika reprezentacije Francuske, a ime njegova nasljednika već je poznato, prema otkrićima lista Le Parisien.

Deschamps je to ponovno potvrdio ovoga tjedna prilikom objave popisa za predstojeće utakmice Tricolora — za nekoliko mjeseci više neće biti izbornik Francuske.

Njegov ugovor istječe i, bez obzira na rezultat Francuske na Svjetskom prvenstvu 2026., povući će se nakon 14 godina na toj funkciji.

Kako bi mu pronašao nasljednika, Francuski nogometni savez zasad pokušava sve zadržati u tajnosti, kako ne bi remetio momčad pred nove izazove i otvorio dodatne rasprave.

Međutim, za Le Parisien nema nikakve dvojbe — Zinedine Zidane naslijedit će Didiera Deschampsa. Iako još ništa nije službeno potpisano, pregovori traju već nekoliko tjedana, a postignut je i usmeni dogovor o budućoj suradnji.

POVEZANO Zidane: Samo sam gledao Modrića kako trenira, nisam imao što reći

Dolazak je praktički već dogovoren jer su pregovori obuhvatili brojne detalje, a ne samo osnove. Ostalo je definirati još nekoliko sitnica, ali bi službeni potpis mogao uslijediti čak i prije Svjetskog prvenstva kako bi svima situacija bila jasna.

Pariški list ipak navodi da je glavni Zidaneov zahtjev da ima znatno brojniji stručni stožer od onoga koji je imao Deschamps, koji je radio s dugogodišnjim suradnicima u relativno užem krugu.

Glavno pitanje sada je hoće li Francuski nogometni savez doista pričekati kraj Svjetskog prvenstva kako bi objavio ovu odluku ili će, pod pritiskom javnosti i medija, imenovanje Zidanea biti potvrđeno ranije kako bi se rasteretila reprezentacija.

U svakom slučaju, za preostala četiri kandidata za mjesto izbornika Francuske ne treba očekivati previše nade u narednim tjednima, jer je pozicija očito već popunjena.