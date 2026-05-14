Delegirani su suci za 35. kolo SHNL-a, Hajduku sudi debitant

Debitant u ulozi glavnog suca dijelit će pravdu u susretu Lokomotive i Hajduka.
Od petka do nedjelje igrat će se pretposljednje kolo domaćeg prvenstva. Kolo otvaraju u petak Vukovar i Varaždin, dok se u subotu sastaju Gorica i Osijek te Lokomotiva i Varaždin. Kolo u nedjelju zaključuju Slaven Belupo i Dinamo te Istra i Rijeka.
Delegirani su suci za svih pet utakmica 35. kola, a zanimljivost je da utakmicu Lokomotive i Hajduka sudi debitant Antonio Škobić. Osječanin (32) je ove sezone sudio dvije utakmice u Kupu te njih 13 u drugom razredu domaćeg nogometa.
VUKOVAR 1991 – VARAŽDIN
Glavni sudac: Ivan Vukančić (Benkovac)
1. pomoćni sudac: Bojan Zobenica (Velika Gorica)
2. pomoćni sudac: Dominik Benković (Zaprešić)
Četvrta sutkinja: Ivana Martinčić (Križevci)
VAR sudac: Ivan Vučković (Zagreb)
AVAR sudac: Dario Kulušić (Šibenik)
GORICA – OSIJEK
Glavni sudac: Patrik Pavlešić (Duga Resa)
1. pomoćni sudac: Luka Pajić (Rijeka)
2. pomoćni sudac: Željko Bučar (Duga Resa)
Četvrti sudac: Ivan Šantić (Kastav)
VAR sudac: Ante Čuljak (Zagreb)
AVAR sudac: Anto Marić (Zagreb)
LOKOMOTIVA – HAJDUK
Glavni sudac: Antonio Škobić (Osijek)
1. pomoćni sudac: Kristijan Novosel (Valpovo)
2. pomoćni sudac: Bruno Premužaj (Varaždin)
Četvrti sudac: Patrik Kolarić (Čakovec)
VAR sudac: Mario Zebec (Cestica)
AVAR sudac: Ivan Matić (Osijek)
SLAVEN BELUPO – DINAMO
Glavni sudac: Zdenko Lovrić (Đakovo)
1. pomoćni sudac: Luka Kurtović (Osijek)
2. pomoćni sudac: Nikola Kečkiš (Virovitica)
Četvrti sudac: Igor Pajač (Sv. Ivan Zelina)
VAR sudac: Ivan Bebek (Rijeka)
AVAR sudac: Kruno Šarić (Županja)
ISTRA 1961 – RIJEKA
Glavni sudac: Ante Terzić (Podstrana)
1. pomoćni sudac: Vice Vidović (Solin)
2. pomoćni sudac: Patrik Tkalčević (Čazma)
Četvrti sudac: Luka Slišković (Zagreb)
VAR sudac: Fran Jović (Zagreb)
AVAR sudac: Luka Pušić (Zagreb)
