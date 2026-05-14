Delegirani su suci za 35. kolo SHNL-a, Hajduku sudi debitant

Debitant u ulozi glavnog suca dijelit će pravdu u susretu Lokomotive i Hajduka.

Od petka do nedjelje igrat će se pretposljednje kolo domaćeg prvenstva. Kolo otvaraju u petak Vukovar i Varaždin, dok se u subotu sastaju Gorica i Osijek te Lokomotiva i Varaždin. Kolo u nedjelju zaključuju Slaven Belupo i Dinamo te Istra i Rijeka.

Delegirani su suci za svih pet utakmica 35. kola, a zanimljivost je da utakmicu Lokomotive i Hajduka sudi debitant Antonio Škobić. Osječanin (32) je ove sezone sudio dvije utakmice u Kupu te njih 13 u drugom razredu domaćeg nogometa.

VUKOVAR 1991 – VARAŽDIN

Glavni sudac: Ivan Vukančić (Benkovac)

1. pomoćni sudac: Bojan Zobenica (Velika Gorica)

2. pomoćni sudac: Dominik Benković (Zaprešić)

Četvrta sutkinja: Ivana Martinčić (Križevci)

VAR sudac: Ivan Vučković (Zagreb)

AVAR sudac: Dario Kulušić (Šibenik)

GORICA – OSIJEK

Glavni sudac: Patrik Pavlešić (Duga Resa)

1. pomoćni sudac: Luka Pajić (Rijeka)

2. pomoćni sudac: Željko Bučar (Duga Resa)

Četvrti sudac: Ivan Šantić (Kastav)

VAR sudac: Ante Čuljak (Zagreb)

AVAR sudac: Anto Marić (Zagreb)

LOKOMOTIVA – HAJDUK

Glavni sudac: Antonio Škobić (Osijek)

1. pomoćni sudac: Kristijan Novosel (Valpovo)

2. pomoćni sudac: Bruno Premužaj (Varaždin)

Četvrti sudac: Patrik Kolarić (Čakovec)

VAR sudac: Mario Zebec (Cestica)

AVAR sudac: Ivan Matić (Osijek)

SLAVEN BELUPO – DINAMO

Glavni sudac: Zdenko Lovrić (Đakovo)

1. pomoćni sudac: Luka Kurtović (Osijek)

2. pomoćni sudac: Nikola Kečkiš (Virovitica)

Četvrti sudac: Igor Pajač (Sv. Ivan Zelina)

VAR sudac: Ivan Bebek (Rijeka)

AVAR sudac: Kruno Šarić (Županja)

ISTRA 1961 – RIJEKA

Glavni sudac: Ante Terzić (Podstrana)

1. pomoćni sudac: Vice Vidović (Solin)

2. pomoćni sudac: Patrik Tkalčević (Čazma)

Četvrti sudac: Luka Slišković (Zagreb)

VAR sudac: Fran Jović (Zagreb)

AVAR sudac: Luka Pušić (Zagreb)