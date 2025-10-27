De Bruyne u suzama napustio teren, slijedi mu pauza od nekoliko mjeseci?

Podijeli :

Belgijski nogometaš Kevin De Bruyne suočava se s još jednim ozbiljnim zdravstvenim problemom.

Veznjak Napolija ozlijedio je tetivu desne noge tijekom utakmice Serie A protiv Intera, samo nekoliko minuta nakon što je postigao gol iz jedanaesterca.

Belgijac je odmah signalizirao klupi da ga boli te je ubrzo zamijenjen. Prema informacijama talijanskih medija, početni nalazi ukazuju na moguće ozbiljno oštećenje mišića, u istoj regiji koja mu je prethodno stvarala probleme dok je igrao za Manchester City.

Napoli je objavio da je De Bruyne poslan na dodatne preglede te da će se tek nakon njih znati točan opseg ozljede i očekivano razdoblje oporavka.

“Kevin će proći detaljne liječničke testove. U ovom trenutku ne možemo dati procjenu duljine pauze”, rekao je klub u kratkom priopćenju.

Međutim, kako izvještava Football Italia, u Napoliju postoji ozbiljna zabrinutost da bi ozljeda mogla biti visokog stupnja, što bi značilo pauzu od nekoliko tjedana ili čak mjeseci.

Za De Bruynea, koji je tijekom karijere pretrpio niz ozljeda, od koljena do tetive koljena, ovo je novi udarac. Belgijanac je tijekom ljeta rekao da je “konačno potpuno oslobođen bolova”, ali čini se da su problemi s mišićima i dalje s njim.

Odsutnost igrača njegova kalibra mogla bi imati značajan utjecaj na Napolijevu sezonu. Belgijanac je od dolaska u klub bio središnja figura u veznom redu, ključan u organizaciji igre i stvaranju prilika za napadače.

Napolijev trener sada se suočava s teškim zadatkom kako nadoknaditi odsutnost jednog od najboljih kreatora igre na svijetu. Klub se trenutno nalazi u velikoj borbi u Serie A i Ligi prvaka, a svaka utakmica bez De Bruynea znači gubitak ogromne količine iskustva i kvalitete u organizaciji igre.

Napoli mora biti posebno oprezan s njegovim povratkom na teren. Brzi povratak bez potpune rehabilitacije mogao bi dovesti do ponovne ozljede i produžiti njegovu pauzu.