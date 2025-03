Đalović uoči polufinala Kupa prozvao igrače s klupe: ‘Sigurno moraju dati više!’

Podijeli :

Matthieu Mirville via Guliver Images

Trener Rijeke Radomir Đalović najavio je utakmicu polufinala Kupa protiv Istre koja je na rasporedu u srijedu od 20 sati na Rujevici.

Utakmica Kupa dolazi četiri dana nakon poraza 2:1 protiv Slaven Belupa.

“Dobro je da utakmica protiv Istre 1961 dolazi brzo nakon bolnog poraza u Koprivnici. Kada kažem da je ovo utakmica sezone ne mislim da smo orijentirani samo na Kup ili da kalkuliramo s prvenstvom. Ovo je utakmica sezone zato što nemamo pravo na popravni, igra se samo jedna utakmica protiv suparnika koji je kvalitetan, koji ima brze igrače, s trenerom koji gaji svoj stil igre. Uz to, pokazali su ambiciju budući da su na zimu doveli tri, četiri iskusnih igrača. Pobijedili su nas 1:0 u posljednjem međusobnom ogledu, ali igramo kući, pred svojim navijačima i naš cilj je finale Kupa, a u srijedu ćemo napraviti sve da tamo i budemo”, rekao je Đalović i dodao:

“Težimo i svakodnevno radimo da kontinuirano igramo kao prvih pola sata u Koprivnici. Protiv Dinama i Hajduka kod kuće smo pokazali da to možemo, ali nekada se nešto pita i suparnika. Kada povedemo moramo zabiti drugi, treći pogodak i zaključiti utakmicu. Nije jednostavno, ali moramo raditi na tim stvarima kako bismo produžili konstantu igre. U srijedu igramo polufinale Kupa, jedna utakmica, veliki ulog, tražimo samo prolaz u finale”, rekao je Đalović.

Govorio je i o igračima s klupe.

“Što tiče igrača s klupe sigurno da i oni moraju dati više. Jer dovoljno je da uđeš 15 minuta kao što je ušao npr. Rukavina. Svaka šansa kad uđeš na teren, velika ti je prilika da se dokažeš. Posebno u Rijeci u kojoj si do jučer bio prvi na tablici i u kojoj su očekivanja velika. Ogromna. Znači svaki igrač treba doprinijeti u svakom segmentu igre i mora biti na svom maksimumu ako ćemo stremiti prema najvećim rezultatima. A hoćemo!”, obećao je Đalović.

Pred novinarima se uoči Istre pojavio i kapetan Martin Zlomislić.

“Čeka nas dobra momčad koja nas je pobijedila u zadnjem međusobnom ogledu, ali imamo svoje ambicije a to je ulazak u finale. Gorak okus je ostao nakon Slaven Belupa, uz to i Istra 1961 nas je pobijedila u zadnjoj utakmici. Mi kao momčad jedva čekamo ovu utakmicu da se iskupimo za ovo što je bilo. Moja forma? Dobra je, ali uvijek može bolje. Naporno radim da to popravim i budem još bolji”, poručio je Zlomislić.