Đalović pohvalno o igraču Rijeke: ‘Da ga imam, ne bih se bojao ni Reala’

Podijeli :

LukaxKolanovic via Guliver

Radomir Đalović nedavno je Rijeku zamijenio Mariborom.

Đalović je uspješno otvorio novu epizodu u Sloveniji, a jučer je u Kidričevu njegov Maribor bio bolji od Aluminija 3:2. Jedno od zanimljivih pitanja nakon utakmice bilo je postavljeno crnogorskom treneru, slovenski novinari su ga pitali ima li posebnih želja kada su pojačanja u pitanju.

Đalović jebez razmišljanja izdvojio igrača Rijeke i slovenskog reprezentativca, Dejana Petroviča.

“Znam da je ovdje igrao. Iskreno, to mi je najdraži igrač i da ga imam, ne bih se bojao ni Real Madrida”, poručio je Đalović.

Spomenutom Slovencu na Rujevici ističe ugovor na kraju sezone, htio bi ga Đalović i u Ljudskom vrtu, ali…

“Znam da mu istječe ugovor, ali Rijeka će ga sigurno zadržati jer je previše dobar igrač da bi ga pustili. On je sjajan dečko i pravi nogometaš. Zajedno smo osvojili dvostruku krunu i mogu o njemu reći samo najbolje. Sigurno će napraviti još jedan veliki transfer”, zaključio je Đalović.