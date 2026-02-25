Đalović nakon otkaza ostavio srca na objavi Kayserispora, navijači ga potjerali

Podijeli :

LukaxKolanovic via Guliver

Radomir Đalović od utorka više nije trener turskog Kayserispora, a turski prvoligaš objavio je vijest uz objašnjenje da je došlo do sporazumnog raskida suradnje.

Đalović je sezonu započeo na klupi Rijeke gdje je dobio otkaz u rujnu, prešao u Maribor, u kojem se zadržao oko dva tjedna do incidenta s igračem na treningu, da bi sredinom listopada potpisao za Kayserispor.

Mandat u turskom prvoligašu službeno mu završava nakon 15 utakmica u kojima je ostvario tri pobjede, četiri neriješena rezultata i osam poraza, iako nije vodio momčad u posljednje dvije utakmice. Ostavlja ih na 17. mjestu s 19 bodova, dva boda manje od zone koja osigurava ostanak.

Klub je objavio vijest i na društvenim mrežama. Đalović je ispod objave o otkazu ostavio srca u klupskim bojama ispod objave o otkazu, a navijači su mu poručili da samo ode.