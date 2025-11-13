Zlatko Dalić uskoro bi trebao srušiti rekord Slavena Bilića

Hrvatska će odigrati posljednje dvije kvalifikacijske utakmice za SP 2026.
U petak će reprezentacija Hrvatske na Rujevici ugostiti Farske otoke (20.45 sati). U toj utakmici Vatrenima je dovoljan i remi da potvrde plasman na Svjetsko prvenstvo. Čak i u slučaju dva poraza do kraja kvalifikacija, Hrvatska bi gotovo sigurno izborila odlazak na Svjetsko prvenstvo zahvaljujući uvjerljivoj gol-razlici.
No, Hrvatska ima dva važna razloga zašto žele do kraja kvalifikacija ostvariti maksimalan učinak. Prvi je naravno osiguravanje mjesta u prvoj jakosnoj skupini na ždrijebu. Za to im je potrebno pobijediti u obje preostale utakmice i nadati se da će Njemačka ili Italija posrnuti.
Drugi razlog odnosi se na mogućnost postavljanja novog rekorda. Hrvatska trenutačno ima učinak od 90% osvojenih bodova u kvalifikacijama, a s najmanje četiri boda iz posljednja dva susreta ostvarila bi najbolji rezultat u svojoj povijesti. Dosadašnji rekord drži Slaven Bilić, koji je u kvalifikacijama za Euro 2008. osvojio 80% mogućih bodova.
