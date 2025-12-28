Dalić: Prije smo imali igrače iz Reala, Barcelone, Liverpoola… Sad neki i ne igraju redovito

Podijeli :

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić govorio je o kvalifikacijama, ali i iskušenjima koje čekaju Vatrene.

Dalić je gostovao u HRT-ovoj emisiji Sport i glazba.

Hrvatska će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom. Dalić Ganu ističe kao posebno zahtjevnog suparnika u posljednjem kolu skupine.

“Što više razmišljam, skupina je vrlo teška. Posebno će nam biti neugodno protiv Gane u zadnjoj utakmici. Njih nisam priželjkivao. Riječ je o nezgodnoj afričkoj momčadi s igračima koji nastupaju u Premier ligi. Prva utakmica protiv Engleske iznimno nam je važna. Na SP-u 2018. krenuli smo pobjedom protiv Nigerije, 2022. remizirali s Marokom. Najvažnije je ne izgubiti na startu i tako želimo otvoriti i ovo prvenstvo”, rekao je Dalić.

Dotaknuo se i protekle godine.

“Najteže nam je bilo četvrtfinale s Francuskom u Liga nacija. Najveća pobjeda bila je ona u Splitu, 2:0 protiv Francuske. Nažalost, u uzvratu smo ispali nakon jedanaesteraca. Žao mi je što nismo otišli na Final Four i eventualno finale u Njemačkoj, gdje bismo imali veliku podršku i možda se borili za novu medalju.”

Dalić je upozorio i na razliku u klupskoj snazi kadra u odnosu na 2018. godinu.

“Prije Rusije imali smo igrače iz Reala, Barcelone, Juventusa, Atletica, Liverpoola, Bayerna i Milana – to je bio vrhunski nivo. Danas nemamo toliko reprezentativaca u najvećim klubovima.”

Istaknuo je i problem s minutažom i kontinuitetom igrača.

“Neki ne igraju redovito – poput Luke Sučića, Martina Baturine, Igora Matanovića, Franje Ivanovića, a donedavno i Lovre Majera. To su igrači koji čine okosnicu reprezentacije i na njima je da se nametnu. Vjerujem da će se situacija do lipnja promijeniti.”

Ambicije na SP-i?

“Prvi cilj je proći skupinu, a potom ići korak po korak. Kad se prođe grupa, sve je moguće – to smo već više puta dokazali.”

