Dalić objasnio zašto je poslao 12 pretpoziva: ‘Imamo jaku konkurenciju, želimo razmotriti i nove opcije’

Damir Krajač Cropix Via Guliver

Izbornik hrvatske reprezentacije, Zlatko Dalić, pozvao je 24 igrača za predstojeće utakmice protiv Farskih otoka i Crne Gore u okviru Europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje će 2026. godine biti održano u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Hrvatsku u studenom čeka domaći ogled s Farskim otocima u Rijeci 14. studenoga, a potom gostovanje u Podgorici kod Crne Gore 17. studenoga.

Izbornik Dalić pozvao je 24 igrača, a pritom je poslao i 12 pretpoziva koje može aktivirati u slučaju potrebe.

“U najvećoj mjeri ostali smo vjerni kadru koji je izborio pobjedničku poziciju u kojoj se nalazimo jer su ti igrači zaslužili proslaviti plasman na Svjetsko prvenstvo, a uz to želimo svako okupljanje iskoristiti za daljnje uigravanje i jačanje zajedništva”, objasnio je Dalić i dodao:

“Naravno, pritom želimo razmotriti i nove opcije te dati priliku igračima koji to zasluže dobrim igrama u kontinuitetu, zbog čega smo poslali 12 pretpoziva te ćemo u naredna dva tjedna vidjeti tko će još eventualno izboriti svoj poziv u reprezentaciju. Pred nama je Svjetsko prvenstvo, imamo jaku konkurenciju u svim linijama i svi trebaju iskoristiti naredne mjesece da se minutažom i formom u svojim klubovima bore za što bolji status u reprezentaciji, koji se, naravno, zaslužuje i dosadašnjim učinkom u reprezentaciji.”

Pred Hrvatskom su posljednje dvije utakmice u grupi L, protiv Farskih otoka i Crne Gore.

“Svjesni smo da nas bod dijeli od matematičke potvrde plasmana na Svjetsko prvenstvo i naravno da taj plasman želimo osigurati i proslaviti sa svojim navijačima u Rijeci. Ako rezultati Farskih otoka nisu dovoljno upozorenje, onda je ona teška utakmica u Tórshavnu sigurno dokaz da su Ferojci itekako čvrst, zahtjevan i neugodan protivnik te da samo maksimalnim pristupom možemo očekivati da naša neupitno veća kvaliteta dođe do izražaja. Slično vrijedi i za utakmicu u Crnoj Gori, jer bez obzira na izgledan plasman, želimo u stilu završiti kvalifikacije, a pritom se još borimo i za prvu jakosnu skupinu – na nama je da sa svoje strane učinimo što možemo, upišemo dvije pobjede i tako okončamo ove kvalifikacije kao najbolje u povijesti”, zaključio je izbornik Dalić.

Popis pozvanih igrača za utakmice s Farskim otocima i Crnom Gorom:

Vratari: Dominik Livaković, Ivica Ivušić, Dominik Kotarski

Obrambeni: Joško Gvardiol, Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Martin Erlić, Luka Vušković

Vezni: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Kristijan Jakić, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk

Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Franjo Ivanović, Igor Matanović

Pretpozivi: Lovro Majer, Mislav Oršić, Luka Sučić, Martin Baturina, Petar Musa, Domagoj Bradarić, Ivan Smolčić, Adriano Jagušić, Franko Kovačević, Karlo Letica, Ivor Pandur, Moris Valinčić