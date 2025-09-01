Lanac transfera odvodi Livakovića u La Ligu? Turci kažu da je dogovor već pao

Podijeli :

Maciej Rogowski via Guliver Images

Izvori iz Turske i Španjolske navode kako bi hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković u smiraj prijelaznog roka trebao potpisati za - Gironu.

“Dominik Livaković postigao je dogovor s Gironom. Fenerbahče je pristao posuditi ga Gironi. Pregovori između klubova po pitanju igračeve plaće traju. Posao će uskoro biti gotov”, kažu izvori iz Turske.

Španjolski Mundo Deportivo također navodi kako je Girona opasno ‘zagrizla’ za Vatrenog te kako bi on svojim stilom bio idealan za tu momčad.

“Livaković je jedan od igrača koje klupska struka iznimno cijeni u nastojanju osnaživanja pozicije oslabljene ozljedom Juana Carlosa”, navodi Mundo Deportivo.

Juan Carlos (37) je nominalno treći vratar koji se nedavno teško ozlijedio i dugo će izbivati. Osim njega, u konkurenciji su još Argentinac Paulo Gazzaniga (33) i mladi Ukrajinac Vladislav Krapivcov (20). U takvoj konkurenciji Livaković bi neupitno bio prvi vratar Girone.

Livakovića bi u Gironu mogao pogurnuti čitav jedan lanac transfera. Naime, Gianluigi Donnarumma ide u Manchester City, što znači da je Ederson višak pa će Brazilac čini se u Fenerbahče, a to bi onda značilo da Livaković više neće biti ‘jedinica’ u Istanbulu, što našem vrataru sigurno ne bi odgovaralo.

Girona je inače jako loše započela novu sezonu La Lige. Nakon tri kola ima nula bodova uz čak deset primljenih golova i tek jedan postignut.