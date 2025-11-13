Dalić najavio nezgodnog protivnika, novinar ga nasmijao: ‘Bojite li se otkaza?’

Podijeli :

Tom Dubravec/CROPIX via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija u petak na Rujevici dočekuje Farske Otoke u utakmici u kojoj matematički može potvrditi plasman na SP, a susret je najavio izbornik Zlatko Dalić.

“Imamo respekt prema svakom protivniku, svjesni smo da imaju povijesni kvalifikacijski ciklus, 12 bodova treba cijeniti. Farski Otoci su nezgodan protivnik. Imali smo jako puno problema, nećemo ih shvatiti olako, nezgodan su protivnik, ali naš je cilj plasirati se na Svjetsko prvenstvo. Idemo punim gasom”, rekao je pa nastavio:

“Erlić se oporavio, svi su u konkurenciji. Neće biti Erlić spreman za Farske Otoke, ali hoće za Crnu Goru. Svi koji su tu, su u konkurenciji.”

Naša je reprezentacija u prvoj utakmici slavila 1:0 na Farskim Otocima.

“Tada nisam bio sretan igrom, ali kad sam vidio da su Crna Gora i Češka izgubili, bio sam sretan”, otkrio je Dalić pa se osvrnuo na nominaciju za najboljeg izbornika u 2025. godini:

“Mi smo uspjeli sve ovo napraviti kao tim, kao momčad. Ne gledam sebe, drago mi je radi toga, da sam u konkurenciji za nagradu, ali da nije igrača, ekipe, ne bi bilo ni toga. Zajedništvo, ekipa, tim.”

“Gospodine Daliću, meni ovdje izgleda kao da se sprema slavljenička atmosfera. Pa zar nema nikakve šanse da vas sutra iznenadimo? Čini se da izbornici dobivaju otkaze nakon poraza od Farskih otoka, bojite li se i vi otkaza?“, upitao ga je novinar aludirajući na otkaz izbornika Češke, na što je Dalić odgovorio:

“Ha, ha, ne. Nadam se da se to neće dogoditi.”