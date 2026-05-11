Dalić je širi popis za SP poslao Fifi, ali on neće biti javno objavljen

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić poslao je Fifi širi popis kandidata za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
Iako je popis u skladu s Fifinim pravilima poslan, on neće biti objavljen.
Na tom širem popisu nalazi se između 35 i 55 imena. Prema pravilima Fife, izbornik i Hrvatski nogometni savez nisu dužni objaviti taj popis, a čini se da su tu mogućnost i iskoristili.
Dalić će prvi popis objaviti idući ponedjeljak, kada će biti poznato koji sve igrači s ovog prvotnog popisa dolaze na pripreme. Konačni popis putnika na SP bit će objavljen 1. lipnja.
Svjetsko prvenstvo započinje 11. lipnja, Hrvatska prvu utakmicu u skupini igra šest dana kasnije, 17. lipnja u Dallasu protiv Engleske. Nakon toga slijede utakmice s Panamom i Ganom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!